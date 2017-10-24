На Буковині зіткнулися мікроавтобус і легковик: є потерпілі

Увечері, 23 жовтня, у Глибоці сталася аварія з потерпілими.

Як зазначили у відділі комунікації поліції у Чернівецькій області, 26-річний житель села Опришени на автомобілі «Мерседес-Бенц Віто» намагався здійснити обгін. Виїхавши на зустрічну смугу водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковиком «ВАЗ-2107», за кермом якого перебував 32-річний житель Заставнівського району.

У результаті аварії травмувався пасажир «ВАЗу» – 30-річний чернівчанин. Із закритим переломом ноги та струсом головного мозку потерпілого госпіталізовано до районної лікарні.

За результатами медичного освідчення обидва водії на момент аварії були тверезими. Відомості про дану дорожньо-транспортну пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.