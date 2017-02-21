На Буковині матері загиблого бійця Віталія Крутофоста вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня

Матері загиблого військовослужбовця Віталія Крутофоста вручили орден, яким її сина було нагороджено посмертно.

Згідно Указу Президента від 3 лютого 2017 року, за мужність, героїзм у захисті своєї країни буковинця нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

20 лютого під час вечора-реквієму за Героями Небесної сотні таку відзнаку було вручено матері Героя Олені Крутофіст, – повідомляє сайт Вижницької РДА.

Нагадаємо, Віталій Крутофіст загинув у травні 2016 року у Донецькій області при виконанні бойових завдань. У військовослужбовця залишилися мати та старший брат.