На Буковині митники вилучили у жінки 130 упаковок ліків

18 серпня у пункті пропуску «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення 130 упаковок лікарського засобу «Utrogestan 100 mg» іноземного виробництва вартістю 39 тисяч гривень.

Українка прямувала з Румунії до України в пішому порядку, де пред’явила до митного контролю 135 упаковок лікарського препарату.

На порушницю було складено протокол, – повідомляє Державна фіскальна служба у Чернівецькій області.

Додамо, згідно п.19 ст. 370 Митного кодексу України та п. 1 Постанови КМУ від 23.05.2012 №458 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування» громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок на одну особу.