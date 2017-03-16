На Буковині на хабарі спіймали посадовця управління освіти

У Чернівцях на хабарі спіймали посадовця управління освіти. Про це йдеться у дописі міського голови Олексія Каспрука у Фейсбук.

“Одного з посадовців управління освіти затримали на хабарі. Офіційної інформації ще не має, подробиці будуть озвучені пізніше. Сподіваюся, що розслідування буде неупередженим, судове рішення – справедливим. Хай це буде уроком для інших. Завжди застерігав від порушення закону та попереджав, що підтримуватиму роботу охоронців, спрямовану на виявлення випадків хабарництва та корупції. Винні мають нести заслужене покарання”,- повідомив Олексій Каспрук.