На Буковині невідомі особи закликали 13-річну дитину вчинити самогубство, – прокуратура

На Буковині правоохоронці закликають батьків посилити увагу за підлітками, які часто сидять в інтернеті, зокрема у соцмережах.

Наразі у ЗМІ часто інформують про так звані «групи смерті» на зразок «Море китів», «Розбуди мене в 4:20», «Тихий дім», «Небесний кит», «Синій кит», «F57» тощо, які пропагують самогубство.

Так, нещодавно до прокуратури області звернувся батько 13-річного хлопчика щодо доведення невстановленими особами його неповнолітнього сина до самогубства.

Зокрема, чоловік проінформував, що на телефон сина близько місяця надходять повідомлення погрозливого характеру з вимогами вчинити самогубство. Окрім того, за словами батька, у школі до 13-річного сина підходив чоловік і погрожував розправою, якщо дитина не вкоротить собі віку.

Інформацію про інцидент внесено до ЄРДР. Розпочато кримінальне провадження.

У випадку, якщо вам відома інформація про подібні випадки просимо звертатися до правоохоронців, – повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.