На Буковині п’яний водій іномарки скоїв ДТП та втік (ФОТО)

Днями у м. Сокиряни сталася аварія – автомобіль «Ford Transit Connect» не обрав безпечної дистанції та зіткнувся з позашляховиком «Great Wall» реєстрації РФ.

Про це повідомляє «Північно-Бессарабський інформаційний портал».

Виявилося, що винуватець ДТП – водій «Ford Transit Connect» перебував за кермом у нетверезому стані. Тож, після того, як власник позашляховика викликав поліцію, сокирянець зачинив свій «Ford» та зник з місця пригоди. Згодом він зателефонував до правоохоронців та повідомив, що його автомобіль вкрали невідомі.

Через деякий час поліцейські доставили горе-водія до відділення поліції, де він визнав свою вину у вчиненні аварії та наданні правоохоронцям недостовірної інформації.

Нині порушнику доведеться сплатити штраф у розмірі 10 200 гривень за керування у нетверезому стані. До того, буковинець впродовж року пересуватиметься пішки.