На Буковині пансіонат незаконно виграв тендер на 1,3 млн грн

Господарський суд Чернівецької області визнав недійсним договір, укладений між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, Управлінням освіти Чернівецької міської ради та «Пансіонатом з лікуванням матері і дитини «Зелені пагорби» про закупівлю послуг за державні кошти на загальну суму понад 1,3 млн грн. Виявилось, що при проведенні вказаної тендерної процедури були порушені вимоги Закону України «Про публічні закупівлі». Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, на момент подання тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю у пансіонату була наявна заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску в сумі майже 180 тис. грн. та податку на прибуток понад 5 тис. грн. Таким чином, внаслідок подання учасником закупівлі завідомо неправдивих даних щодо відсутності заборгованості зі сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) пансіонатом неправомірно отримано кошти з бюджету.