На Буковині перебуває в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Вже відвідала школу та амбулаторію у Новоселицькому районі

У п’ятницю, 24 березня, до Чернівецької області приїхала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона перебуває на Буковині без жодного офіціозу, не зустрічається з головними лікарями і представниками влади.

Відомо, що приїхала Уляна Супрун ще ввечері, 23 березня. Вранці вона побувала в Магалі, де відвідала амбулаторію і денний стаціонар в Остриці. Поспілкувалась з медиками та пацієнтами. Оскільки всі коридори були вистелені килимами, Уляна Супрун чемно роззулася, – повідомляє «Район-інфо».

Згодом вона відвідала тутешню школу, де всім побаченим залишилась задоволено.

Наразі Уляна Супрун перебуває у Чернівцях, де має зустрітися з лікарями і викладачами медичного університету.