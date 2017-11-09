На Буковині підліток впав з дерева та отримав травму хребта: постраждалому необхідна допомога

Влітку у селі Верхні Станівці Кіцманського району в багатодітній родині Романа та Наталії Габнюк, де виховується п’ятеро дітей, сталася велика біда. Їх син Роман впав із дерева і отримав травму хребта.

Наразі хлопець проходить дороговартісну реабілітацію у найкращому в Україні науково-практичному центрі нейрореабілітації Нодус (Київська область, місто Бровари).

Лікарі дають надію юнаку на те, що він знову буде ходити, – повідомляє “Кіцмань-інфо”.

Для здійснення найбільшого дитячого бажання потрібна ще одна операція та декілька місяців реабілітації у цьому центрі. Роман та його батьки благають не бути байдужими і долучитися до збору коштів на реабілітацію, яких потрібно близько 10 тисяч доларів.

Переказати кошти можна на банківську картку матері: карта ПриватБанк №4149 6258 0609 4312 (Наталія Петрівна Габнюк). Телефон мами: 050-8597416.

Нагадаємо, у Чернівцях актор драмтеатру потребує кошти на лікування.