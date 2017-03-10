На Буковині почали встановлювати світлофори на місцях, де спостерігалися випадки ДТП

У 2017 році Уряд виділив з державного бюджету кошти на встановлення світлофорних об’єктів на найбільш небезпечних ділянках автомобільних доріг на Буковині, де спостерігались випадки ДТП.

Згідно повідомлення Служби автомобільних доріг Чернівецької області, світлофори будуть встановлені:

– на автомобільній дорозі М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці- Тереблече (на Бухарест), км 511+780, а саме в с. Коровія Глибоцького району;

– на автомобільній дорозі Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів), км 208+720, тобто в с. Магала Новоселицького району;

– на автомобільній дорозі Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів), км 244+140, що в селі Оршівці на Кіцманщині.

Наразі на одній із визначений ділянок (с. Коровія Глибоцький район) вже встановили світлофор. Він обладнаний спеціальним пристроєм для пішоходів з особливими потребами. Вартість – 200 тисяч гривень.