На Буковині поліцейські склали на п’яного водія декілька адміністративних матеріалів

Патрульні поліцейські оштрафували нетверезого водія.

Здійснюючи відпрацювання в одному із сіл Чернівецької області поліцейські помітили чоловіка, який перебував у нетверезому стані. Згодом цього громадянина було виявлено за кермом «Volkswagen Caddy».

Правоохоронці зупинили автівку та почали розмову з водієм, проте він поводився агресивно, лаявся та погрожував інспекторам. Також чоловік не захотів показати документи та вирішив втекти.

Патрульні оперативно наздогнали порушника та направили до лікарні, де він пройшов медогляд, який підтвердив, що чоловік був п’яним.

На водія складено декілька протоколів.