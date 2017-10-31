На Буковині поліцейські вилучили зброю в іноземця

Поліцейські Буковини спільно з Управлінням карного розшуку в ході проведення оперативно-профілактичної операції “Мігрант” провели обшук у 45-річного уродженця Азербайджану.

Так, у помешканні було знайдено кастет, який було направлено на експертизу.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вирішується питання щодо оголошення порушнику підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії, – повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.