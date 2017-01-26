На Буковині поліцейські затримали двох кишенькових злодіїв (ФОТО, ВІДЕО)

Днями до буковинських поліцейських звернулась 28-річна жителька с. Михальча Сторожинецького району, яка повідомила, що у неї вкрали гаманець. Це сталося у магазині.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Чернівецькій області, того ж дня правоохоронці затримали групу осіб грузинської національності, які вчинили цей злочин. Окрім того, було встановлено, що затримані вчинили ряд крадіжок з викраденням речей з транспортних засобів.

Один із зловмисників – 43-річний житель м. Одеса, інший – 40-річний уродженець Дніпропетровської області, який раніше притягався до кримінальної відповідальності в інших країнах.

Наразі триває слідство. Одесита затримано в порядку ст. 208 КПК України.