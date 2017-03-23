На Буковині поліцейські затримали серійного крадія

Поліцейські затримали серійного крадія, який за короткий проміжок часу здійснив п’ять крадіжок.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Так, у кінці 2016 року зловмисник пограбував 4 садових товариства, які знаходились у місцевих дачних будинках. В одному з них зловмисник побував двічі. Окрім того, він «погостював» у столярному цеху.

Зловмисник зазвичай викрадав прибори господарського вжитку, технічне обладнання, побутову техніку, будматеріали, електроапарати тощо. За попередніми підрахунки чоловік викрав майна на суму 14 000 гривень.

Поліцейські Садгірського відділення встановили, що грабіжник – 32-річний житель Сторожинецького району, який вже був судимий за аналогічні злочини.

Особі оголошено про підозру, а суд прийняв міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження.