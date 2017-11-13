На Буковині поліція затримала ймовірного вбивцю жителя Хотина

Поліція краю затримала ймовірного вбивцю жителя Хотина, якого 9 листопада було знайдено на березі річки Дністер.

За два дні правоохоронці встановлювали обставини даного вбивства та особу злочинця. Зважаючи, що на тілі загиблого були сліди волочіння, слідчі одразу висунули версію, що чоловіка вбили в іншому місці.

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, злочин скоїв

21-річний житель села Анадоли Хотинського району. Виявилось, що поліцейські з’ясували, що напередодні підозрюваний спільно зі своєю жертвою пиячив у сусіда. Згодом між чоловіками виникла бійка.

Потерпілий почав тікати з чужої оселі, однак підозрюваний наздогнав його побив, а згодом задушив мотузкою, аж поки той не помер. Щоб приховати сліди скоєного злочину та уникнути відповідальності, вбивця спільно із знайомим на автомобілі покинув поблизу річки в Хотині.

На даний час триває досудове розслідування. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення. Його поміщено до ізолятору тимчасового тримання.