На Буковині поменшало населення майже на тисячу осіб за 9 місяців

На Буковині поменшало населення майже на тисячу осіб. Про це повідомляє обласне управління статистики. На 1 жовтня попереднього року в Чернівецькій області проживало 909,0 тис. осіб, з них 391,6 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 517,4 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня–вересня попереднього року чисельність наявного населення області зменшилась на 864 особи, що в розрахунку на 1000 жителів становило 1,3 особи. Загалом, станом на 01.10.2016р. населення поменшало на 0,09%.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень.