На Буковині правоохоронці викрили двох крадіїв лісу

Правоохоронці зупинили у селі Плоска вантажний автомобіль «КАМАЗ» під керуванням 43-річного місцевого жителя. Як з’ясувалося, чоловік перевозив у вантажівці 12 кубометрів лісодеревини без відповідних документів.

Ще один «КАМАЗ» з деревиною і теж без належних документів поліцейські зупинили у селі Паркулина. Із порушенням закону 36-річний місцевий житель перевозив 4 кубометри лісодеревини хвойної породи.

За даними фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження, – повідомили у поліції.