На Буковині правоохоронці викрили масштабну схему отримання хабарів за ввезення в країну автівок іноземної реєстрації

На Буковині співробітники управління захисту економіки Національної поліції спільно з обласною прокуратурою викрили масштабну схему отримання хабарів за безперешкодне ввезення в країну автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про це розповів заступник Голови Національної поліції – начальник Департаменту захисту економіки НПУ Ігор Купранець, – повідомляє “Цензор.НЕТ“.

Виявилось, що посадові особи одного з митних пунктів пропуску організували схему, за допомогою якої громадяни могли безперешкодно ввозити автівки іноземної реєстрації. До того, усі ці автомобілі були оформлені на підставних осіб. За таку послугу митники отримували по 200 доларів за один транспортний засіб.

Як розповів Ігор Купранець, у злочинній схемі брали участь керівник одного зі структурних підрозділів міжнародного автомобільного пункту пропуску, інспектори і посередники. За такою схемою тільки протягом двох місяців було ввезено понад 800 автомобілів.

Наразі було проведено 14 обшуків, затримано 5 осіб, серед яких керівник структурного підрозділу та 2 інспектори митного пункту пропуску.

“У одного з фігурантів провадження за місцем проживання вилучили понад 100 тисяч доларів і 4000 євро”, – зазначив Ігор Купранець.

Відкрито кримінальне провадження.