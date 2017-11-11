На Буковині правоохоронці затримали лісодеревину без документів

Працівники Кіцманської місцевої прокуратури, разом із прцівниками СБУ та поліції, викрили факт транспортування по території Путильського району деревини без відповідних документів.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області, 10 листопада в селі Плоска Путильського району, правоохоронці зупинили вантажний автомобіль марки “КАМАЗ” на якому місцевий житель перевозив 12 кубічних метрів лісодеревини без відповідних документів.

Цього ж дня в с. Паркулина було зупинено вантажний автомобіль без відповідних документів з 4 кубічними метрами лісодеревини хвойної породи.

За вказаними фактами внесено відомості до ЄРДР. Триває слідство.