На Буковині правоохоронці завадили розкраданню 4 мільйонів гривень бюджетних коштів

Правоохоронці краю у ході перевірки тендерної документації викрили порушення процедури відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель.

Про це повідомляє УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України.

Оперативникам УЗЕ вдалося попередити попередили розтрату 4,1 мільйона гривень державних коштів посадовими особами медичного закладу та шляхобудівного комунального підприємства Чернівецької області.

Зокрема, керівництво медустанови планувало замовити послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобілів, а Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства – замовити запчастини для транспортних засобів і їх двигунів.

Правоохоронці встановили, що в обох випадках участь в процедурі відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» взяли два бізнесмени. За результатами проведення аукціону переможцем визначено підприємця, який запропонував провести роботи за нижчу ціну, проте не надав до конкурсного комітету необхідну документацію. А це суперечить бюджетному законодавству.

У результаті цього попередження, тендерні торги відмінено, а контракти між державними установами та підприємцями анульовано.