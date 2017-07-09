На Буковині пройшло щорічне свято “Дністер-фест” (ФОТО)

8 липня у Новодністровську стартувало щорічне свято “Дністер-фест”, яке приурочене до Дня міста.
Захід розпочався на ринкової площі, де урочисто зустрічали гостей – етноколективи з усього регіону (танцювальні, музичні та співочі), делегацію зі словацького міста-побратима Новодністровська міста Ґельниця, депутатів та керівників енергетичних підприємств.
Після цього учасники фестивалю пройшли містом в супроводі національних маршів. Підприємці, власники закладів громадського харчування по дорозі пригощали гостей легкими закусками та напоями.
Продовжувалось свято на березі Дністра, де виступили колективів, рок-гуртів та відбулось чимало заходів для дітей та дорослих.
http://acc.cv.ua/chernivtsi/24107-stalo-vidomo-zhurnalistka-yakogo-kanalu-sprichinila-skandal-na-dnister-fest Зверніть увагу, що ніхто і ніде не подивований, що це саме телеканал ТВА, по-народному ДНО. Ніхто і ніде ! Бо чого ще можно очікувати від кадрової політики, коли хазяїном у всіх тих “Срала в кулуарах” є “най: “патріотичніший, чесніший, порядніший, людяніший, …………” і просто “улюблинець ” Максим Бурбак, по- народному “Кругляк”.