На Буковині пройшло щорічне свято “Дністер-фест” (ФОТО)

8 липня у Новодністровську стартувало щорічне свято “Дністер-фест”, яке приурочене до Дня міста.

Захід розпочався на ринкової площі, де урочисто зустрічали гостей – етноколективи з усього регіону (танцювальні, музичні та співочі), делегацію зі словацького міста-побратима Новодністровська міста Ґельниця, депутатів та керівників енергетичних підприємств.

Після цього учасники фестивалю пройшли містом в супроводі національних маршів. Підприємці, власники закладів громадського харчування по дорозі пригощали гостей легкими закусками та напоями.

Продовжувалось свято на березі Дністра, де виступили колективів, рок-гуртів та відбулось чимало заходів для дітей та дорослих.