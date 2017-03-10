На Буковині проводять заходи щодо виведення «нелегальних» перевізників

В управлінні інфраструктури Чернівецької ОДА інформують про проведені заходи щодо виведення з ринку пасажирських перевезень «нелегальних» перевізників, які здійснюють свою діяльність без необхідних документів.

Так, з 2 по 8 березня було виявлено 9 порушення за дотриманням автомобільними перевізниками Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів.

Згідно повідомлення Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, за вказаний період було перевірено 127 транспортних засобів, складено 19 Актів проведення перевірки додержання вимог законодавства під час виконання перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, виявлено 22 порушення транспортного законодавства, накладено штрафних санкцій на суму 8500 грн, – йдеться у повідомленні управління.