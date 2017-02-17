На Буковині прикордонники вшанували пам’ять загиблих героїв АТО (ФОТО)

17 лютого у Чернівецькому прикордонному загоні, які і в інших підрозділах Держприкордонслужби вшанували пам’ять загиблого Героя України офіцера-прикордонника В’ячеслава Семенова. 2 роки тому він загинув під час бою під Дебальцевим.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

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Минулого року Указом Президента України Петра Порошенко В’ячеславу Семенову було присвоєно звання Герой України (посмертно).

Сьогодні прикордонники вшанували хвилиною навчання пам’ять героїв АТО, зокрема буковинського прикордонника Олександра Зайця.