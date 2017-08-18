На Буковині прикордонники виявили автомобіль, який викрали у Великій Британії

17 серпня прикордонниками Чернівецького загону затримали іномарку, яку розшукував Інтерпол.

Викрадений у Великій Британії «Фольксваген» намагався переправити через українсько-румунський кордон 32-річний громадянин Румунії. У ході перевірки документів спрацювала база даних «Інтерпол».

Згодом прикордонники з’ясували, що дану автівку італійської реєстрації було викрадено на території Великої Британії. Тож тепер водій даватиме пояснення представникам Національної поліції щодо з’ясування усіх обставин правопорушення, повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.