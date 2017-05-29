На Буковині прикордонники затримали 6 нелегалів

28 травня прикордонники затримали групу громадян Туреччини, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Як повідомили у прес-службі Чернівецького прикордонного загону, за наявною оперативною інформацією прикордонники відділу «Красноїльськ» затримали чотирьох іноземців. Чоловіків та одну жінку незаконно прямували до Румунії, а вже згодом мандрувати країнами ЄС в пошуках кращої долі.

Того ж дня румунські колеги затримали ще двох громадян Туреччини.

Наразі затримані перебувають в пункті тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону. Згодом на громадян Туреччини будуть складені адмінпротоколи.