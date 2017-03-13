На Буковині прикордонники затримали два автомобілі з контрабандними сигаретами (ФОТО)

Впродовж вихідних на Буковині прикордонники викрили дві спроби незаконної переправи сигарет до Румунії.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Так , на околиці населеного пункту Голеча, прикордонники відділу «Селятин» зупинили автомобіль «Фольксваген», в якому виявили два ящики сигарет марки «Марбле». Тютюнові вироби водій іномарки планував доставити своїм спільникам для подальшого транспортування через кордон.

Ще одну автівку з сигаретами було затримано цієї ночі в пункті пропуску «Порубне». 40-річний громадянин Румунії, який прямував до своєї країни попередньо запакував у паливний бак свого автомобіля герметичними пакетами із тютюновими виробами.

Через це іноземець позбувся сигарет, і свого автомобіля, який було оцінено у 40 тисяч гривень.