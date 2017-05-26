На Буковині прикордонники затримали румуна, який в автомобілі ховав пістолет (ФОТО)

Буковинські прикордонники затримали громадянина Румунії, який намагався приховано завезти в Україну зброю.

25 травня в пункт пропуску «Порубне» приїхав автомобіль «BMW X5», за кермом якого перебував 45-річний громадянин Румунії. Чоловік поводив себе підозріло, тому правоохоронці ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу під час якого був знайдений пістолет «Макарова».

Прикордонники затримали іноземця та викликали поліцію.

Слідчі направили зброю на експертизу, – повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.