На Буковині прикордонники затримали три автомобілі із сотнею каністр та бочок (ФОТО)

Сьогодні прикордонники припинили підготовку до протиправної діяльності, затримавши у безпосередній близькості до кордону з Молдовою два автомобілі із пустими каністрами та бочками.

Вранці, оперативні співробітники Західного регіонального управління ДПС України на ділянці відділу «Вашківці» затримали двох осіб та два мікроавтобуси. Всередині одного з них правоохоронці виявили 100 каністр ємністю по 30 літрів кожна та дві бочки – по 200 л. В іншому затриманому автомобілі перевозили 7 бочок ємністю по 200 літрів кожна. Уся тара була пустою.

Ще одному автомобілю високої прохідності «Мітсубіші Паджеро» вдалося втекти в тил ділянки. Направивши авто на військових, водій створив небезпеку їх життю. Після попереджувального пострілу вгору водій не зупинився, тому прикордонники змушені були здійснити кілька пострілів по колесам автомобіля.

Лише за кілька годин правоохоронці затримали автомобіль високої прохідності «Мітсубісі Паджеро» та невідому особу без документів.

Усіх осіб було затримано, – повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.