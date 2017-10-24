На Буковині прикордонники затримали три тисячі пачок сигарет (ФОТО)

На Буковині прикордонники припинили чергову спробу переміщення через українсько-румунський кордон пакунків із сигаретами.

24 жовтня прикордонний наряд за участі курсантів академії запобіг спробі незаконної переправи сигарет до сусідньої Румунії. Так, поблизу Селятину правоохоронці припинили спробу незаконної переправи через кордон пакунків із майже 3 тисячами пачок сигарет.

В даний час тривають заходи з пошуку власників покинутих тютюнових виробів, – повідомили у прес-служба Чернівецького прикордонного загону.