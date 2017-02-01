На Буковині прикордонники зупинили чергову спробу перевезення контрабандних цигарок до Румунії (ФОТО)

На Буковині прикордонники зупинили чергову спробу перевезення контрабандних цигарок до Румунії.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону

У ніч з 31 січня на 1 лютого прикордонники відділу “Селятин” припинили спробу незаконного переміщення 8 ящиків цигарок.

Крім того, на ділянці відділу “Фальків” поблизу кордону було затримано одну невідому особу із конем. Спільників даної особи було затримано 31 січня на тому ж напрямку.

Тварин, затриману особу та тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу.