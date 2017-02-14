На Буковині розшукують 21-річного юнака, який причетний до вбивства чоловіка

Правоохоронці краю розшукують 21-річного буковинця, який причетний до вбивства чоловіка у Сокирянському районі. Тіло жителя села Ломачинці, що на Сокирянщині без ознак життя виявив родич.

Як повідомляють в ГУ НП в Чернівецькій області, 12 лютого до поліцейських звернувся 60-річний чоловік, який повідомив, що прийшовши до брата додому, виявив його на ліжку мертвим.

На місце інциденту прибули слідчі, які виявили на тілі чоловіка численні колото-різані рани.

Відкрито кримінальне провадження. Наразі працівниками карного розшуку встановлено причетність до скоєння даного злочину 21-річного уродженця села Ломачинці Сокирянського району. Молодик вже потрапляв у поле зору поліцейських за вчинення грабежів в області.

Тривають заходи для встановлення місця перебування хлопця. У випадку, якщо ви знаєте де перебуває особа, просимо повідомити за номером 0952506323 або на спецлінію “102”.