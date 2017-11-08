На Буковині рятувальники допомогли лікарям потрапити до будинку, де перебувала хвора жінка

8 листопада до рятувальників Заставни надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про необхідність відкриття дверей у будинку на вул. Бажанського, де перебувала жінка, котра потребувала медичної допомоги.

На місце прибули бійці ДСНС, які за допомогою спеціального інструменту відчинили вхідні двері та допомогли лікарям транспортувати жінку до карети швидкої. Потерпілу госпіталізовано у Заставнівську центральну районну лікарню, – повідомили у прес-службі УДСНС України в Чернівецькій області.