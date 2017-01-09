На Буковині рятувальники допомогли медикам добратися до породіллі в негоду (ВІДЕО)

Ввечері, 8 січня, до рятувальникам та медикам Сторожинецької центральної районної лікарні довелося добиратися до жительки с. Комарівці, яка народжувала вдома.

Про це повідомляє «Сторожинець-інфо».

Через погодні умови медики звернулися до бійців ДСНС з проханням забезпечити їм супровід. Так і сталося – не доїжджаючи до населеного пункту «швидка» застрягла і снігових заметах. Тому лікарі добиралися до породіллі на пожежній автівці.

На щастя жінка народила вдома здорову дівчинку. Матір з дитиною доставили до лікарні.