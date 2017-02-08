На Буковині рятувальники відбуксирували 60 вантажівок, які застрягли на дорогах через снігопад (ВІДЕО, ФОТО)

Через снігопад та ожеледицю на автошляхах Буковини рятувальникам довелось допомагати транспортним засобам виїхати на підйомних ділянках дороги, чи тим, що опинилися у кюветі.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС України в Чернівецькій області.

7 лютого у м. Хотин рятувальники за допомогою пожежного автомобіля відбуксирували вантажівку, що опинилася у кюветі.

Також бійці ДСНС надали допомогу 14 вантажівкам, які забуксирували у Сторожинецькому районі, 12 – у Новоселицькому районі, 18 – Заставнівському районі, 15- у Герцаївському районі.

Загалом 7 лютого рятувальники надали допомогу водіям 60 вантажних автомобілів.