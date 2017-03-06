На Буковині СБУ розслідує діяльність двох бойовиків «ДНР» (ВІДЕО)

Співробітники СБУ в Чернівецькій області розслідують діяльність двох бойовиків терористичної організації «ДНР», які брали активну участь в бойових діях проти бійців АТО та правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба УСБУ в області.

Одного з бойовиків затримали військовослужбовці у ході спроби їх штурму позицій українських підрозділів. Інший намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань, проте був затриманий співробітниками спецслужби.

Обидва затримані зізналися, що брали зброю в руки, щоб заробити грошей. До того, вони поділилися інформацією щодо участі в незаконних збройних формуваннях т.зв. «ДНР» громадян РФ, зокрема російських військових, які перед відправкою до України проходили спеціальне тренування

Затриманим бойовикам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.