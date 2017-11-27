Буковинець намагався перевезти через кордон партію наркотика на півмільйона доларів (ФОТО, ВІДЕО)

Співробітники  УСБУ в Чернівецькій області не допустили ввезення з Європи на територію України великої партії наркотика. Контрабанду планували перевезти транзитом до сусідньої держави.

У ході перевірок пасажирського автобуса на українсько-угорському кордоні оперативники СБУ затримали мешканця Чернівецької області. Серед його особистих речей правоохоронці виявили та вилучили три коробки, в яких зловмисник приховав під виглядом дитячих засобів гігієни майже тридцять три кілограми гашишу.

Вартість вилученої партії наркотиків на «чорному ринку» становить понад п’ятсот тисяч доларів США.

Наркокур’єру оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до організації наркотрафіка, – повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.n_4176_24075050 n_4176_33189318 n_4176_56963186

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