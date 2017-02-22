На Буковині серед свинини правоохоронці знайшли 244 ящики контрабандних сигарет (ВІДЕО)

У ніч з 21 на 22 лютого, буковинські прикордонники на пункті пропуску «Порубне» виявили у вантажівці контрабандні сигарети.

Вантажівка з куривом прямувала до Болгарії, втім за документами він слідував транзитом з Польщі та перевозив м’ясну продукцію.

Серед 19 тонн мороженої свинини винахідливі ділки приховали 244 ящики із сигаретами різних марок.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, разом з сигаретами водій позбувся і свого транспортного засобу.

Сума вилученого склала понад 2 мільйони гривень.