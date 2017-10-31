На Буковині Служба автодоріг назвала небезпечні місця на дорогах у період туманів

На Буковині Служба автомобільних доріг опублікувала список найнебезпечніших доріг регіону у сезон осінніх туманів.

Як повідомили в САД, водіїв закликають бути пильними на дорогах і зважати на небезпечні місця на автошляхах краю. Зокрема:

– на автодорозі міжнародного значення М-19Доманове (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече(на Бухарест), в районі ресторану “Павук”;

– на автодорозі національного значення Н-03 Житомир – Чернівці, в районі перехрестя с.Рингач;

– на автодорозі регіонального значення Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці, в районі зони відпочинку “Аква” та в інших місцях, де покриття окремих ділянок доріг зношене.