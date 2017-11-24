“Укргідрометцентр” попереджає про туман на території Чернівецької області. Складні погодні умови очікуються сьогодні ввечері та завтра зранку. Обережно! Видимість складатиме всього 200-500 метрів.
Окрім Чернівецької області туман також накриє Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Закарпатську, Івано-Франківську області.
На Буковині сьогодні та завтра очікується сильний туман
“Укргідрометцентр” попереджає про туман на території Чернівецької області. Складні погодні умови очікуються сьогодні ввечері та завтра зранку. Обережно! Видимість складатиме всього 200-500 метрів.