На Буковині сьогодні та завтра очікується сильний туман

“Укргідрометцентр” попереджає про туман на території Чернівецької області. Складні погодні умови очікуються сьогодні ввечері та завтра зранку. Обережно! Видимість складатиме всього 200-500 метрів.
Окрім Чернівецької області туман також накриє Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Закарпатську, Івано-Франківську області.

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