На Буковині сьогодні та завтра очікується сильний туман

“Укргідрометцентр” попереджає про туман на території Чернівецької області. Складні погодні умови очікуються сьогодні ввечері та завтра зранку. Обережно! Видимість складатиме всього 200-500 метрів.

Окрім Чернівецької області туман також накриє Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Закарпатську, Івано-Франківську області.