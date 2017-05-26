На Буковині сталася пожежа: загинув чоловік

Сьогодні, 26 травня, в Заставній Чернівецької області сталася пожежа. На вулиці Грушевського, 30 горів будинок. В результаті трагедії в будинку заживо згорів чоловік.

Жертвою нещасного випадку став 59-річний власник будівлі. Вогонь зайнявся через паління цигарок в ліжку.

За словами очевидців, тіло жертви настільки обгоріло, що його було важко навіть винести з будинку.