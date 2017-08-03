На Буковині сталося дві ДТП: у Сокирянах та Романківцях

На Буковині сталося дві ДТП: одна в Сокирянах, друга – Романківцях. Про це інформує Північно-бесарабський інформаційний портал.

ДТП у Сокирянах сталася 2 серпня на розі вулиць Перемоги та Каштанової. Місцевий житель 1974 року народження, який був за кермом мотокультиватора марки “Кентавр”, не дотримав дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем марки “Пежо” під керуванням жителя с. Рідківці Хотинського району, 1992 року народження. В результаті зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, люди не постраждали.

ДТП в Романківцях сталася також 2 серпня. Місцевий житель допустив наїзд на припаркований автомобіль “Фольксваген”, який належить односельчанину, 1993 року народження. В результаті зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, люди не постраждали.