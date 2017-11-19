На Буковині сталися дві ДТП, в одній із яких було пошкоджено позашляховик поліцейських (ФОТО)

У суботу, 18 листопада, на трасі Чернівці-Сторожинець в районі села Глибочок майже одночасно сталися дві ДТП, в результаті одного з яких було пошкоджено поліцейський позашляховик.
Про це повідомляє “Сторожинець-інфо”.
У напрямку Сторожинця рухався позашляховик “Інфініті”. Автівка зупинилася для здійснення повороту ліворуч і її ззаду вдарив легковик “Фольксваген”.
За цією парою автомобілів рухався поліцейській позашляховик “Міцубісі Аутлендер”, який зупинився і через декілька секунд його ззаду протаранив легковик “Рено”, за кермом якого була жінка.