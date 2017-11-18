На Буковині стартувала акція “Стань Миколаєм для дитини”. Про це пише Північно-бесарабський інформаційний портал. Служба у справах дітей Сокирянської районної державної адміністрації, за активної підтримки керівництва райдержадміністрації та районної ради, запрошує всіх допомогти дітям-сиротам, дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах тим самим, звеселити їх душі, зігріти дітлахів теплом своїх сердець.

Організатори акції закликають не залишатися байдужими та передати діткам продукти харчування, солодощі, іграшки, речі, якими вже не користуєтесь. Допомогу приносити за адресою Сокирянської районної державної адміністрації вул. Шевченка, 3, І поверх (служба у справах дітей).

Зібрану допомогу добрих сердець буде передано діткам 19 грудня в чарівний день Святого Миколая.