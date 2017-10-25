На Буковині суд призначив покарання прикордоннику, якого минулого року затримали на хабарі

На Буковині суд призначив покарання у вигляді трьох місяців арешту на гаупвахті співробітнику прикордонної служби, який отримав хабар у розмірі 110 євро, щоб незаконно перевезти сигарети до Румунії.

Вказану суму прикордонник отримав у грудні 2016 року в селі Біла Криниця Глибоцького району.

В ході досудового розслідування підозрюваний та прокурор військової прокуратури Чернівецького гарнізону уклали угоду про визнання винуватості.

Оскільки обвинувачений є військовослужбовцем, суд призначив йому покарання у вигляді арешту на три місяці, які він має відбути на гаупвахті.