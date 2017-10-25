На Буковині суддя прийняв чимало незаконних рішень: прокуратура звернулась до Вищої ради правосуддя

Прокуратура Чернівецької області звернулась до Вищої ради правосуддя щодо дисциплінарного проступку судді.

Так, представники прокуратури виявили непоодинокі випадки визнання в судовому порядку права власності на об’єкти, які збудовані з порушенням законодавства.

Так, з початку року у сфері містобудівної діяльності виявлено 21 незаконне судове рішення.

Зазначеними рішеннями в судовому порядку «узаконено» 6 житлових будівель, у тому числі багатоквартирних будинків, загальною площею 1900 кв.м, та 15 нежитлових об’єктів (автомийки, кафе, склади, магазини, пилорами, СТО тощо) загальною площею понад 4000 кв.м.

У суді апеляційної інстанції прокурори вже оскаржили 17 таких рішень, з яких 6 – прийняв суддя Сторожинецького районного суду. Відносно вказаного судді прокуратура області скерувала до Вищої ради правосуддя дисциплінарну скаргу, – повідомили у прес-службі прокуратури області.