На Буковині судитимуть адвоката-хабарника

Слідчі прокуратури Чернівецької області завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт відносно адвоката, який обвинувачується у підбурюванні до замаху на надання хабара.

Нагадаємо, у червні 2017 року правоохоронці затримали адвоката після одержання 3200 гривень неправомірної вигоди.

Адвокат переконав громадянина, що вказану суму необхідно надати працівникам апарату суду за їхній вплив на прийняття позитивного рішення суддею, який безпосередньо здійснюватиме розгляд справи по суті, в частині повернення грошових коштів, вилучених при складанні адміністративного протоколу про порушення правил у валютних операціях.

Крім цього, напередодні вказаний адвокат одержав 8000 гривень неправомірної вигоди для працівників суду від іншої особи, яка виступає стороною у цьому ж адміністративному провадженні, – повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.