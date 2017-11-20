На Буковині судитимуть посадовця райавтодору, котрого спіймали на хабарі

Прокуратурою Чернівецької області передала до суду обвинувальний акт щодо посадовця райавтодору, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, встановлено, що керівник однієї з філій райавтодору дочірнього підприємства “Чернівецький облавтодор” вимагав та одержав від приватного підприємця 10 тисяч гривень за укладення договору на проведення руслорегулюючих робіт.

Нагадаємо, у вересні вказаного посадовця затримали правоохоронці після одержання ним неправомірної вигоди.