На Буковині судитимуть посадовця райавтодору, котрого спіймали на хабарі

Прокуратурою Чернівецької області передала до суду обвинувальний акт щодо посадовця райавтодору, за обвинуваченням  у скоєнні кримінального правопорушення.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, встановлено, що керівник однієї з філій райавтодору дочірнього підприємства “Чернівецький облавтодор” вимагав та одержав від приватного підприємця 10 тисяч гривень за  укладення договору на проведення руслорегулюючих робіт.

Нагадаємо, у вересні вказаного посадовця затримали правоохоронці після одержання ним  неправомірної вигоди.

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