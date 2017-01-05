На Буковині судитимуть трьох жителів Красноїльська, які пограбували інтернет-кафе

Сторожинецька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох жителів смт Красноїльськ, які пограбували інтернет-кафе.

Інцидент стався 23 листопада 2016 року. Обвинувачені проникли у приміщення закладу, де поламали грошовий термінал, звідки вкрали 6 500 гривень та втекли.

За такий злочин чоловікам загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі, – повідомляє прес-служба прокуратури в Чернівецькій області.

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