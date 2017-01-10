На Буковині теплішає

У Чернівцях та області відступають жорстокі зимові морози, які принесли купу клопотів буковинцям та усій Україні. За даними Укргідрометцентру, у Чернівцях сьогодні, 10 січня, очікується від -7 до – 11 градусів за Цельсієм. Сонячно, без опадів. Найближчим часом температура повітря не опускатиметься нижче -11 градусів, а у п`ятницю навіть підійметься до +3 градусів за Цельсієм.