На Буковині троє юнаків викрадали старовинні речі з будинків пенсіонерів

У Чернівецькій області затримали трьох осіб, які «полювали» на старожитності.

За інформацією відділу комунікації поліції в Чернівецькій області, 11 лютого до правоохоронців звернулась 64-річна чернівчанка, яка повідомила про крадіжку 4 старовинних ікон з її будинку, що в селі Нижні Петрівці Сторожинецького району. Вік викраденого налічує близько 300 років.

На місці пригоди слідчі встановили, що сміливці пробралися до будинку через дерев’яне вікно.

У ході оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили осіб, які є причетними до злочину. Ними виявилися троє місцевих юнаків віком 17, 19 та 21 рік.

Підозрювані розповіли, що спеціально обирали для крадіжки будинки людей старшого віку, щоб знайти там старовинні речі, які можна було б вигідно продати.

Під час обшуку вдома у одного з хлопців було вилучено поцуплені ікони. Також там були виявлені срібні прикраси, які були викрадені з іншого будинку цього ж селища.

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Триває слідство. Справу внесено до ЄРДР.